Движение по Крымскому мосту перекрыли ночью 14 ноября

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение по Крымскому мосту закрыли для всех видов транспорта в обе стороны около 3:50. Об ограничении проезда сообщили в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Обновление:

Движение по Крымскому мосту восстановили в 5:07.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Севастополе силы противовоздушной обороны ночью 14 ноября уничтожили 7 воздушных целей. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

Читайте также: дорогу на участке между Новороссийском и Кабардинкой закрыли для проезда любых транспортных средств.

Подпишись, здесь всегда интересно.