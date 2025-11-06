На Неделе моды в Сочи прошел спецпоказ ко Дню народного единства. Фоторепортаж

Специальный показ в рамках Недели моды в Сочи состоялся 4 ноября. Зрителям представили капсульную коллекцию «Переосмысление».

Ее создатели — Институт искусств РГУ имени А.Н. Косыгина и компания «Шуйские ситцы».

Коллекцию создали из тканей с историческими орнаментами XIX века. Специально для проекта произвели более 100 км текстиля.

Модели продемонстрировали, как национальные традиции могут быть актуальной частью современного гардероба, как женского, так и мужского.

Неделя моды в Сочи проходила с 1 по 5 ноября. Она собрала дизайнеров, моделей, стилистов и любителей моды со всей России. Участники познакомились с актуальными коллекциями сезона, которые представили как известные, так и начинающие российские дизайнеры.