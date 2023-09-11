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На ликвидацию лесного пожара в горах Новороссийска понадобилось 12 часов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-likvidatsiyu-lesnogo-pozhara-v-gorah-novorossijska-ponadobilos-12-chasov
На ликвидацию лесного пожара в горах Новороссийска понадобилось 12 часов
Фото t.me/alekseioderov

Возгорание произошло 10 сентября около 18:00 около в районе Мефодиевки.

Площадь пожара составила 1,1 га. Огонь полностью потушили в 6:00.

На месте работали 60 человек и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Сегодня вечером все экстренные службы и волонтеры тушили лесной пожар на хребте в районе карьера. Пожар тяжелый, в основном тушили пожарными ранцами. Спасибо большое волонтерам, вы оказали нам реальную помощь! Берегите лес!» — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 10 сентября в 17:54. Первоначальная площадь возгорания составляла 600 кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 800 кв. метров. В 21:10 возгорание локализовали на площади 1,1 га.

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