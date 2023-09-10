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Площадь пожара в горах Новороссийска увеличилась до 800 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-pozhara-v-gorah-novorossijska-uvelichilas-do-800-kv-metrov
Площадь пожара в горах Новороссийска увеличилась до 800 кв. метров
Фото t.me/mtsunvrsk

Об этом 10 сентября в 20:13 сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Задымление со стороны леса около 17:54 обнаружила система дистанционного мониторинга «Лесохранитель».

«Вблизи микрорайона Мефодиевка Новороссийска произошло возгорание сухой травы на площади 0,8 га. На месте работают оперативные службы», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально площадь возгорания на горе Лысая в районе Мефодиевского кладбища составляла 600 кв. м. В ликвидации пожара участвуют 35 человек и шесть единиц техники.

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