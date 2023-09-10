Площадь пожара в горах Новороссийска увеличилась до 800 кв. метров
Происшествия
10.09.2023 20:43
Об этом 10 сентября в 20:13 сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Задымление со стороны леса около 17:54 обнаружила система дистанционного мониторинга «Лесохранитель».
«Вблизи микрорайона Мефодиевка Новороссийска произошло возгорание сухой травы на площади 0,8 га. На месте работают оперативные службы», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края
Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально площадь возгорания на горе Лысая в районе Мефодиевского кладбища составляла 600 кв. м. В ликвидации пожара участвуют 35 человек и шесть единиц техники.