Лесная подстилка на площади 600 кв. метров загорелась в горах Новороссийска

Сообщение о пожаре на горе Лысая в районе Мефодиевского кладбища поступило в экстренные службы 10 сентября в 17:54.

Прибыв на место в 18:05, пожарные установили, что горит лесная подстилка. Огонь охватил 600 кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют 35 человек и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В МЦУ Новороссийска сообщили, что огонь движется к лесу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 сентября произошел лесной пожар в районе Голубой Бухты в Геленджике.