Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Лесная подстилка на площади 600 кв. метров загорелась в горах Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnaya-podstilka-na-ploshhadi-600-kv-metrov-zagorelas-v-novorossijske
Лесная подстилка на площади 600 кв. метров загорелась в горах Новороссийска
Фото t.me/mtsunvrsk

Сообщение о пожаре на горе Лысая в районе Мефодиевского кладбища поступило в экстренные службы 10 сентября в 17:54.

Прибыв на место в 18:05, пожарные установили, что горит лесная подстилка. Огонь охватил 600 кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют 35 человек и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В МЦУ Новороссийска сообщили, что огонь движется к лесу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 сентября произошел лесной пожар в районе Голубой Бухты в Геленджике.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 сентября
7 обидных стереотипов о женщинах
7 обидных стереотипов о женщинах
Серьезный симптом: о каких заболеваниях может говорить тахикардия
Серьезный симптом: о каких заболеваниях может говорить тахикардия
Гастроэнтеролог Кашах рассказала, почему нужно опасаться покупной шаурмы
Гастроэнтеролог Кашах рассказала, почему нужно опасаться покупной шаурмы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях