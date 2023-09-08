Лес горит в районе Голубой Бухты в Геленджике

Сообщение о возгорании в окрестностях микрорайона Голубая Бухта поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 8 сентября в 16:49.

В 16:59 пожарные прибыли на место и установили, что горит сухая растительность. В 17:34 пожар локализовали на площади 400 кв. м.

На месте работают 20 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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