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Лес горит в районе Голубой Бухты в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/les-gorit-v-rajone-goluboj-buhty-v-gelendzhike
Лес горит в районе Голубой Бухты в Геленджике
Фото t.me/gelendgik

Сообщение о возгорании в окрестностях микрорайона Голубая Бухта поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 8 сентября в 16:49.

В 16:59 пожарные прибыли на место и установили, что горит сухая растительность. В 17:34 пожар локализовали на площади 400 кв. м.

На месте работают 20 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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