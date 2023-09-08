Ущерб от лесного пожара в Геленджике оценили почти в 92 млн рублей

Специалисты завершили оценку ущерба, который нанес один из самых крупных лесных пожаров, произошедший в конце августа на территории Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества.

По данным министерства природных ресурсов Краснодарского края, пожар охватил 105 га леса. В результате пострадали лесные насаждения, ущерб оценивается в 91 млн 860 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось днем 29 августа из-за местного жителя, который оголял провода, чтобы сдать на металлолом, и сжигал изоляцию. К утру 30 августа площадь пожара увеличилась до 30 гектаров.

Пожар удалось ликвидировать 31 августа к 11:00. Площадь пожара оценивается примерно в 100 га. В тушении были задействованы 3 вертолета Ми-8 и 2 самолет-амфибия Бе-200 МЧС, которые сбросили 1 млн 508 тыс. л воды. К работам привлекли около 500 человек и 90 единиц техники.

Пожар нанес большой урон окружающей среде. Выгорели уникальные растения. Только на частичное восстановление леса уйдет 10 лет, а вернуть прежний вид получится минимум через 70.