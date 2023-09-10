Лесной пожар в горах Новороссийска локализовали на площади 1,1 гектара

Лесной пожар в горах в районе Мефодиевки локализовали в 21:10.

Примерная площадь возгорания составила 1,1 га. Работы по тушению осложняются порывами ветра и рельефом местности.

В ликвидации возгорания участвуют 57 человек и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в районе Мефодиевки поступило в экстренные службы поступило 10 сентября в 17:54. Первоначальная площадь возгорания составляла 600 кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 800 кв. метров