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Лесной пожар в горах Новороссийска локализовали на площади 1,1 гектара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-v-gorah-novorossijska-lokalizovali-na-ploshhadi-1-1-gektara
Лесной пожар в горах Новороссийска локализовали на площади 1,1 гектара
Фото t.me/krd_klpc

Лесной пожар в горах в районе Мефодиевки локализовали в 21:10.

Примерная площадь возгорания составила 1,1 га. Работы по тушению осложняются порывами  ветра и рельефом местности.

В ликвидации возгорания участвуют 57 человек и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в районе Мефодиевки поступило в экстренные службы поступило 10 сентября в 17:54. Первоначальная площадь возгорания составляла 600 кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 800 кв. метров

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