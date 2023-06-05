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На Кубани продолжают ликвидировать подтопления в пяти населенных пунктах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-prodolzhayut-likvidirovat-podtopleniya-v-pyati-naselennyh-punktah
На Кубани продолжают ликвидировать подтопления в пяти населенных пунктах
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В результате сильных ливней, произошли подтопления в Кореновском, Абинском, Гулькевичском районах, а также в Армавире.

В Кореновске ввели режим ЧС. В городе были подтоплены 60 придомовых территорий, в 13 домов заходила вода. Воду из домов уже откачали. Уровень воды в реках пришел в норму.

В станице Холмской Абинского района подтопило 25 придомовых территорий, в том числе 8 домов. Вода с подтопленных территорий сошла.

В Гулькевичском районе подтоплены два населенных пункта. В хуторе Чаплыгин вода зашла на 9 придомовых территорий, а также в 1 дом. В селе Новоукраинском были подтоплены 3 придомовые территории. Вода с подтопленных территорий сошла.

В Армавире подтоплены 55 придомовых территорий, из них в 15 домов зашла вода. Работы по откачке продолжаются. В муниципалитете действует режим ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 июня после ливня режим ЧС ввели в Армавире. В Краснодаре подтопления ликвидировали по 35 адресам. На Кубани подтопленными оказались 129 придомовых территорий в 5 районах.

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