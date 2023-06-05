На Кубани подтопленными остаются 16 домов и более 60 придомовых территорий

По данным на 7:30 5 июня работы по ликвидации подтоплений продолжаются в Новокубанском, Гулькевичком, Лабинском районах, а также в Армавире.

В Лабинском районе остаются подтопленными 28 придомовых территорий, из них в 6 домов зашла вода. Воду откачивают 16 единиц спецтехники. В пунктах временного размещения находится 17 человек. Оценочные комиссии обходят пострадавшие дома.

В Новокубанском районе остаются подтопленными 3 придомовые территории, подтопленных домов нет. Воду продолжают откачивать 5 единиц техники.

В Армавире остаются подтопленными 35 придомовых территорий, в том числе 10 домов. Продолжается откачка воды, привлечены 5 единиц техники.

В станице Холмской в Абинском районе подтопленных придомовых территорий и домов нет.

В Кореновске подтопленных придомовых территорий и домов также нет.

В селе Новоукраинском и в хуторе Чаплыгин в Гулькевичском районе были подтоплены 12 придомовых территорий и 1 дом. Сейчас подтопленных придомовых территорий и домов нет. Работы по откачке воды продолжаются.

Всего в ликвидации последствий ливней участвуют 181 человек и 94 единицы техники. Ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 июня после ливня режим ЧС ввели в Армавире. В Краснодаре подтопления ликвидировали по 35 адресам. На Кубани подтопленными оказались 129 придомовых территорий в 5 районах.