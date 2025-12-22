Прямой эфир

На Кубани отменили ракетную опасность, объявленную вечером 21 декабря
Фото «Кубань 24»

Уведомления РСЧС об отмене сигнала «Ракетная опасность» поступили жителям Краснодарского края в понедельник около 9:00.

На территории Краснодарского края действует запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уведомления от РСЧС о ракетной опасности поступили жителям региона в воскресенье около 20:30. До этого в крае была объявлена беспилотная опасность.

Дежурные средства ПВО 21 декабря с 20:00 до 23:30 перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников. Из них 23 сбили над Черным морем. Еще три — над Азовским морем. Еще пять украинских БПЛА сбили над Кубанью и Черным морем с 23:30 21 декабря до 7:00 22 декабря.

Фрагменты сбитого БПЛА упали на территории Темрюкского района. Был поврежден трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Возник пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пострадавших нет. Также повреждены два причала и два судна. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет.

