На Кубани мужчина ударил поленом медсестру, спасавшую его жертву от ножевых ран

Следственный отдел по Тихорецкому району СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, которого подозревают в причинении вреда здоровью фельдшеру скорой помощи Тихорецкой ЦРБ и покушении на убийство своего знакомого.

По данным следствия, 17 февраля мужчина выпивал вместе со знакомым. Во время застолья собутыльники поссорились, один из них схватил нож и несколько раз ударил обидчика. На место происшествия вызвали скорую помощь.

В то время, пока раненому оказывали помощь, злоумышленник поленом ударил по голове медсестру, после чего действия нападавшего пресекли. Пострадавшего доставили в больницу, медикам удалось спасти ему жизнь. Жизни пострадавшей медсестры также ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Также следователи СКР расследуют уголовное дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Новороссийске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за неделю в крае дважды нападали на медиков скорой помощи. Нападения произошли в Новороссийске и Тихорецком районе.

Полицейские Новороссийска задержали 42-летнего местного жителя, который 17 февраля на улице Советов напал на медика скорой помощи. Буйный гражданин схватил фельдшера, который оказывал ему помощь, за горло, а также сломал ему палец на руке. В полиции нарушителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело о нанесении побоев фельдшеру скорой помощи.