В Новороссийске после нападения пациента на фельдшера «скорой» возбудили дело

По факту нападения 17 февраля на фельдшера скорой медицинской помощи в Новороссийске возбудили уголовное дело по статье «Побои».

По данным следствия, ночью на улице Советов прохожие обнаружили пьяного гражданина и вызвали скорую помощь. Около 23:00 бригада скорой помощи прибыла на место и оказала необходимые реанимационные мероприятия мужчине. При этом пациент начал выражать недовольство относительно оказанной медпомощи, грубо нарушал правила поведения и схватил фельдшера за горло, а также сломал ему палец руки.

Принято решение о возбуждении уголовного дела о побоях. Следователи СК устанавливают обстоятельства преступления. Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры Новороссийска, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за неделю в крае дважды нападали на медиков скорой помощи. Нападения произошли в Новороссийске и Тихорецком районе. В Новороссийске задержали 42-летнего жителя Новороссийска, который напал на медика скорой помощи. В полиции нарушителя привлекли к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства и начали проводить проверку по факту побоев.