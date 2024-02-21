В Новороссийске задержали пациента, напавшего на медика скорой помощи

Сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя Новороссийска, который напал на медика скорой помощи.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства.

«По факту причинения телесных повреждений сотруднику скорой медицинской помощи в УМВД России по Новороссийску проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет дана правовая оценка действиям нападавшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

В пресс-службе горбольницы № 1, прохожие вызвали бригаду медиков для мужчины после того, как он пожаловался на боль в ноге. Машина скорой приехала на место, после этого мужчину пригласили в машину для осмотра, медик попытался разрезать штанину пациента. В этот момент мужчина схватил медика за шею, начал душить и бить его. Фельдшер увернулся и выбежал, а пациент остался в салоне и заблокировал дверь. На место прибыли сотрудники ППС и задержали буйного пациента. Пострадавший медик получил перелом кости запястья, пишет «Кубань Информ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за неделю в крае дважды нападали на медиков скорой помощи. Нападения произошли в Новороссийске и Тихорецком районе.