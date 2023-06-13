На Краснодарском НПЗ второй раз за день загорелся факельный стояк. Видео

Новое возгорание очевидцы заметили 13 июня около 9:40.

После того, как пожар потушили, над Краснодарским НПЗ продолжил стоять дым. Вскоре над местом ЧП снова появился огонь.

Сообщение о втором возгорании на улице Захарова поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 9:42.

Прибыв на место, пожарные установили, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение. Площадь пожара составляет 10 кв. м.

В 10:10 возгорание локализовали. В тушении пожара участвовали 16 человек и 4 единицы техники.