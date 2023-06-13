Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Краснодарском НПЗ второй раз за день загорелся факельный стояк. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krasnodarskom-npz-vtoroj-raz-za-den-zagorelsya-fakelnyj-stoyak-video
Видео «Кубань 24»

Новое возгорание очевидцы заметили 13 июня около 9:40.

После того, как пожар потушили, над Краснодарским НПЗ продолжил стоять дым. Вскоре над местом ЧП снова появился огонь.

Сообщение о втором возгорании на улице Захарова поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 9:42.

Прибыв на место, пожарные установили, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение. Площадь пожара составляет 10 кв. м.

В 10:10 возгорание локализовали. В тушении пожара участвовали 16 человек и 4 единицы техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Краснодаре. О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Позже выяснилось, что на территории Краснодарского НПЗ загорелась колонна для производства дизельного топлива.

Причина пожара на Краснодарском НПЗ — сброс газа на факельный стояк. В мэрии Краснодара сообщили, что при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе. В результате чего в 06:15 сработала штатная система защиты оборудования от повышения давления с выходом паров на факел. Возгорания оборудования не было.

Статьи
Пять хитростей, чтобы искупать кота и не пострадать
Пять хитростей, чтобы искупать кота и не пострадать
Рак кишечника: симптомы, лечение, профилактика
Рак кишечника: симптомы, лечение, профилактика
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях