Крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Краснодаре. Видео

О произошедшем утром 13 июня в соцсетях сообщили очевидцы.

На видео с места происшествия видно, что пожар вспыхнул в районе нефтезавода на улице Захарова краевого центра рядом с Яблоновским мостом.

Возгорание произошло на площади 20 кв. м. Пожар локализовали в 6:58. В тушении участвуют более 130 человек и 26 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. На месте ЧП находится заместитель главы администрации Краснодара Игорь Михайлов.

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