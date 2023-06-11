Пожар произошел на территории завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону

Днем 11 июня жители разных районов города увидели столб черного дыма над заводом на улице Менжинского.

Сообщение о пожаре на территории завода «Ростсельмаш» поступило в 11:52. Прибывшие пожарные выяснили, что загорелись покрышки.

Площадь пожара составила 80 кв. м. В течение часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В тушении задействовано 36 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

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