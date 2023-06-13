Причина пожара на Краснодарском НПЗ — сброс газа на факельный стояк. Видео

Возгорание произошло утром 13 июня на территории Краснодарского НПЗ на улице Захарова.

Причина пожара — сброса газа на факельный стояк завода и последующее горение установки по сжиганию избыточного газа. Пострадавших и погибших нет.

Возгорание ликвидировали в 8:03, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В 9:22 в Telegram-канале мэрии Краснодара опубликовали более подробную информацию о причине пожара от пресс-службы краснодарского НПЗ: «при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе. В результате чего в 06:15 сработала штатная система защиты оборудования от повышения давления с выходом паров на факел. Возгорания оборудования не было. Жертв, пострадавших, разрушений нет».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Краснодаре. О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Позже выяснилось, что на территории Краснодарского НПЗ загорелась колонна для производства дизельного топлива.