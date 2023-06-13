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Колонна для производства дизельного топлива загорелась на территории Краснодарского НПЗ. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kolonna-dlya-pererabotki-dizelnogo-topliva-zagorelas-na-territorii-krasnodarskogo-npz
Колонна для производства дизельного топлива загорелась на территории Краснодарского НПЗ. Видео

Сообщение о возгорании на улице Захарова поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 13 июня около 6:20.

Прибыв на место, спасатели установили, что загорелась колонна для производства дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ. В 06:58 пожар локализовали на площади 20 кв. м. Всего к ликвидации пожара привлекли 131 человека и 26 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Краснодаре. О произошедшем утром 13 июня в соцсетях сообщили очевидцы. На видео с места происшествия видно, что пожар вспыхнул в районе нефтезавода на улице Захарова краевого центра рядом с Яблоновским мостом.

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