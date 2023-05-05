На Ильском НПЗ произошел пожар

Сообщение о возгорании на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края поступило в МЧС 5 мая в 8:38.

На место выехали пожарные расчеты по повышенному рангу пожара. В 9:00 пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС России. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сотрудников НПЗ оперативно эвакуировали. Пожарная группа завода начала мероприятия по локализации возгорания. На место прибыл глава Северского района Андрей Дорошевский. Задействованы 19 единиц техники и 51 человек. В настоящее время пожар локализовали и ликвидировали открытое горение. Угрозы загрязнения воздуха нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Причины возникновения пожара устанавливаются.