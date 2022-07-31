На детской площадке в Яблоновском рассерженный отец надавал оплеух обидчику сына
Инцидент произошел 30 июля на детской площадке на улице Гагарина в поселке Яблоновском. Дети не поделили мармелад, и разбираться с ребенком пришел отец.
Видео с кадрами, как взрослый мужчина отвешивает мальчику пощечины, появилось в соцсетях.
По словам очевидцев, два мальчика не поделили мармелад и стали спорить. За сына активно вступился отец, который подошел к карусели, на которой сидел ребенок, стал кричать и бить его ладонью по лицу. Его пыталась оттащить от мальчика жена, однако он вырывался с криками и пытался догнать убегающего с мамой ребенка.
Мнения пользователей соцсетей разделились:
— Думаю, ребенок сам спровоцировал такую реакцию. Хотя это нисколько не оправдывает взрослого мужчину.
— Какая разница, какой уровень воспитания у ребенка, никто не имеет права его бить.
— Всегда находились дети, которые хамили, грубили, конфликтовали. Но их всегда учили себя вести сверстники.
Свидетели инцидента утверждают, что мужчина был абсолютно трезв. По их словам, на площадку вызвали полицию. О состоянии ребенка не сообщается.
Читайте также: в Новороссийске задержали двух девушек, которые устроили драку в магазине.
- В Краснодаре полицейский предложил подозреваемому избежать лишения свободы за 3 млн рублей
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Сочи водолазы возобновили поиск людей, унесенных в море горной рекой
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- СМИ: Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания