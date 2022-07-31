На детской площадке в Яблоновском рассерженный отец надавал оплеух обидчику сына

Кадр из видео t.me/yablonovskiy_city

Инцидент произошел 30 июля на детской площадке на улице Гагарина в поселке Яблоновском. Дети не поделили мармелад, и разбираться с ребенком пришел отец.

Видео с кадрами, как взрослый мужчина отвешивает мальчику пощечины, появилось в соцсетях.

По словам очевидцев, два мальчика не поделили мармелад и стали спорить. За сына активно вступился отец, который подошел к карусели, на которой сидел ребенок, стал кричать и бить его ладонью по лицу. Его пыталась оттащить от мальчика жена, однако он вырывался с криками и пытался догнать убегающего с мамой ребенка.

Мнения пользователей соцсетей разделились:

— Думаю, ребенок сам спровоцировал такую реакцию. Хотя это нисколько не оправдывает взрослого мужчину.

— Какая разница, какой уровень воспитания у ребенка, никто не имеет права его бить.

— Всегда находились дети, которые хамили, грубили, конфликтовали. Но их всегда учили себя вести сверстники.

Свидетели инцидента утверждают, что мужчина был абсолютно трезв. По их словам, на площадку вызвали полицию. О состоянии ребенка не сообщается.

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