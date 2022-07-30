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В Новороссийске задержали двух девушек, которые устроили драку в магазине

Происшествия
30.07.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zaderzhali-dvuh-devushek-kotorye-ustroili-draku-v-magazine
Видео пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарском краю

Местные жительницы 2006 и 2004 года рождения доставлены сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции для разбирательства.

В отношении девушек составили семь административных протоколов за мелкое хулиганство, побои, мелкое хищение и неповиновение сотрудникам полиции. Одну из них до решения суда поместили в камеру административно задержанных, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарском краю.

Вторую девушку отправили в лечебное учреждение для обеспечения принудительных мер медицинского характера. Также в отношении ее законного представителя составил протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девушки попали в поле зрения полиции после драки в магазине. Там одна из них попыталась украсть банку селедки. Когда продавцы остановили ее, девушки устроили скандал, завершившийся дракой. Также оказалось, что девушки неоднократно издевались над сверстниками и снимали это на видео. Полиция начала проверку.

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