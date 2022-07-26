В Новороссийске две девушки украли из магазина селедку и подрались с продавцами
Происшествия
26.07.2022 14:29
Инцидент произошел в одном из супермаркетов в Новороссийске. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
Они пояснили, что одна из девушек попыталась вынести из магазина в обход кассы банку селедки. Продавцы, заметив это, остановили ее. Девушки дали сотрудникам магазина решительный отпор — обругали и бросились на них с кулаками.
«Сотрудники полиции установили личности участников конфликта. Назначены экспертизы. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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