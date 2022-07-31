Взрослый мужчина бил по лицу ребенка на детской площадке: полиция Адыгеи начала проверку
Инцидент произошел 30 июля на детской площадке на улице Гагарина в поселке Яблоновском. Видео с кадрами, как взрослый мужчина дает ребенку пощечины, якобы в защиту своего сына, появилось в социальных сетях.
На место происшествия вызвали полицию. Сотрудники отдела МВД России по Тахтамукайскому району установили участников и очевидцев происшествия, собрали необходимые материалы.
«С целью установления всех обстоятельств данного инцидента, в настоящее время полицией Тахтамукайского района проводится проверка. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям указанного мужчины. О ее результатах общественность будет проинформирована дополнительно», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, два мальчика что-то не поделили и стали спорить. К карусели, на которой сидели дети, подошел отец одного из них, стал кричать и бить ладонью по лицу другого. Его пыталась оттащить жена, однако он вырывался с криками и пытался догнать ребенка.
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