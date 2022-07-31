СК подключился к делу о нападении мужчины на ребенка на детской площадке в Яблоновском

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Адыгее

Инцидент произошел 30 июля на детской площадке на улице Гагарина в поселке Яблоновском.

Взрослый мужчина, якобы заступаясь за своего сына, начал бить чужого ребенка по лицу ладонью. Кадры попали в социальные сети. Полиция Адыгеи организовала проверку.

«По поручению руководителя СУ СК России по Республике Адыгея Александра Липало инициирован вопрос о передаче материалов по факту избиения 30 июля 2022 года мужчиной чужого ребенка на детской площадке в п. Яблоновский Тахтамукайского района из органов полиции в территориальное следственное подразделение для дальнейшей организации проверочных мероприятий, всестороннего установления обстоятельств произошедшего и принятия мер реагирования», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дети на площадке вступили в конфликт между собой. Однако подошел разъяренный отец и стал давать «обидчику» сына пощечины. Его едва смогла оттащить от ребенка жена.