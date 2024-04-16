На ведущую Ивлееву составили протокол о дискредитации ВС РФ

Протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России составили на блогера и ведущую Анастасию Ивлееву.

Дело зарегистрировали 16 апреля, заседание назначено на 25 апреля.

«Тверской районный суд города Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении блогера Ивлеевой Анастасии Вячеславовны», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

По статье о дискредитации блогеру грозит штраф до 50 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», блогер Настя Ивлеева устроила в московском клубе «Мутабор» предновогоднюю вечеринку. Дресс-код она обозначила как Almost naked. После скандала с «голой вечеринкой» извинения принесли сама организатор, а также некоторые участники — Лолита Милявская, Дима Билан, Филипп Киркоров и Ксения Собчак.