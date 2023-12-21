Блогер Миногарова из Краснодара выложила фото с «голой» вечеринки Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева устроила в московском клубе «Мутабор» предновогоднюю вечеринку.

Посетили вечеринку многие звезды шоу-бизнеса и блогеры — Лолита, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, «Глюкоза», Дима Билан, Алена Водонаева, модель и блогер Мария Миногарова, ведущая «ДОМа-2» Ольга Орлова и даже Ксения Собчак.

Дресс-код Ивлеева обозначила как Almost naked (почти голый), поэтому большинство гостей были в сетчатых костюмах, а хозяйка вечера похвасталась стрингами за 23 млн рублей, которые были украшены бриллиантами.

Ажиотаж вызвали и фотографии Ксении Собчак в полупрозрачном сетчатом платье с изображением колючей проволоки на фоне абсолютно голого гостя.

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