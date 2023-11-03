«360»: блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали за мошенничество

Одного из известных блогеров Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

По данным источника, Шабутдинов прилетел в Москву из-за границы. Из аэропорта он отправился в съемные апартаменты, где его и задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ, сообщает телеканал «360».

Аяз Шабутдинов — основатель технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names. Он позиционирует себя как подростка из поселка Куеда Пермского края, который смог выбраться из нищеты и стать миллиардером.

В соцсетях блогер обещает научить всех желающих зарабатывать миллионы — сегодня, 3 ноября, был запланирован очередной курс.

«СМИ сообщают, что в Москве по делу о мошенничестве при продаже курсов задержан самый крупный в стране инфомошенник Аяз Шабутдинов. Мы ждали эту новость с весны», — написала Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле блогершу Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в 918 млн рублей при попытке покинуть РФ.