Блогершу Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в 918 млн рублей при попытке покинуть РФ

Популярную блогершу и бизнесвумен Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Против нее возбудили уголовное дело.

По версии следствия, Блиновская существенно занизила свои доходы, полученные от оказания информационных услуг в интернете. Для этого она использовала схему «дробления» бизнеса. В период с 2019 по 2021 годы она не выплатила налоги на доходы физических лиц и на добавленную стоимость на общую сумму более 918 млн рублей. При этом часть заработанных денег блогерша легализовала с помощью некоторых финансовых операций. Эту информацию подтвердили в московском подразделении УФНС России.

Правоохранители задержали Блиновскую при попытке покинуть территорию Российской Федерации. Она хотела выехать из страны на арендованном автомобиле, чтобы затем вылететь в другое государство.

В рамках этого уголовного дела проводят следственные действия при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ и МВД. В офисе и доме Блиновской проводят обыски, сообщает пресс-служба СК РФ.

Елена Блиновская стала известной на всю страну благодаря проведению платных онлайн-марафонов. В одной из соцсетей, признанных запрещенной на территории РФ, 41-летняя блогерша имеет более 5 млн подписчиков.

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