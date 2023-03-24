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Блогер-десантник из Новороссийска получил срок за дискредитацию армии России

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bloger-desantnik-iz-novorossijska-poluchil-srok-za-diskreditatsiyu-armii-rossii
Блогер-десантник из Новороссийска получил срок за дискредитацию армии России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор бывшему военнослужащему Асхабали Алибекову 23 марта вынес Приморский районный суд Новороссийска.

Поводом для возбуждения уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении блогера-десантника из Новороссийска стал видеоролик в интернете, опубликованный им 19 апреля прошлого года.

«Суд признал его виновным и приговорил к одному году и двум месяцам колонии строгого режима», — рассказала адвокат осужденного Марина Дубровина.

Она уточнила, что учетом того, что Алибеков находится в СИЗО с сентября 2022 года, на свободу он выйдет в этом ноябре, сообщает «Интерфакс».

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