Блогер-десантник из Новороссийска получил срок за дискредитацию армии России
Приговор бывшему военнослужащему Асхабали Алибекову 23 марта вынес Приморский районный суд Новороссийска.
Поводом для возбуждения уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении блогера-десантника из Новороссийска стал видеоролик в интернете, опубликованный им 19 апреля прошлого года.
«Суд признал его виновным и приговорил к одному году и двум месяцам колонии строгого режима», — рассказала адвокат осужденного Марина Дубровина.
Она уточнила, что учетом того, что Алибеков находится в СИЗО с сентября 2022 года, на свободу он выйдет в этом ноябре, сообщает «Интерфакс».
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