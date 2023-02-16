На 40 тыс. рублей оштрафовали жительницу Краснодара за дискредитирующие ВС РФ лозунги

Ленинский районный суд Краснодара рассмотрел материалы дела о публичных действиям, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

По данным суда, 29 января женщина в зале ресторана выкрикивала лозунги, дискредитируя таким образом действия ВС РФ по поддержанию международного мира и безопасности при проведении СВО.

Суд признал нарушительницу виновной и назначил ей административный штраф в размере 40 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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