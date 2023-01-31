Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

За проукраинские лозунги семейной паре назначили штраф и 15 суток ареста в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-proukrainskie-lozungi-seme-iz-krasnodara-naznachili-shtraf-i-15-sutok-aresta
За проукраинские лозунги семейной паре назначили штраф и 15 суток ареста в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ленинский районный суд Краснодара признал супругов виновными в мелком хулиганстве.

За выкрики проукраинских лозунгов 43-летней женщине назначили штраф в размере 1 тыс. рублей. Ее 41-летнего супруга приговорили к 15 суткам ареста, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова.

Известно, что супруги — граждане РФ. Кроме того, на женщину составили дополнительный протокол за дискредитацию российской армии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в ресторане вечером 29 января. Посетители вызвали полицию.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре
Часть балкона обрушилась на иномарку из-за хлопка газового баллончика в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Брань, алкоголь и развращение молодежи: мэр Краснодара поручил проверить организацию концертов Инстасамки
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Врачи пришили жителю Апшеронского района кисть, отрубленную топором
  5. В прокуратуре рассказали подробности инцидента с хлопком газового баллончика в квартире в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях