За проукраинские лозунги семейной паре назначили штраф и 15 суток ареста в Краснодаре
Происшествия
31.01.2023 10:59
Ленинский районный суд Краснодара признал супругов виновными в мелком хулиганстве.
За выкрики проукраинских лозунгов 43-летней женщине назначили штраф в размере 1 тыс. рублей. Ее 41-летнего супруга приговорили к 15 суткам ареста, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова.
Известно, что супруги — граждане РФ. Кроме того, на женщину составили дополнительный протокол за дискредитацию российской армии.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в ресторане вечером 29 января. Посетители вызвали полицию.
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