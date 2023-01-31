За проукраинские лозунги семейной паре назначили штраф и 15 суток ареста в Краснодаре

Ленинский районный суд Краснодара признал супругов виновными в мелком хулиганстве.

За выкрики проукраинских лозунгов 43-летней женщине назначили штраф в размере 1 тыс. рублей. Ее 41-летнего супруга приговорили к 15 суткам ареста, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова.

Известно, что супруги — граждане РФ. Кроме того, на женщину составили дополнительный протокол за дискредитацию российской армии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в ресторане вечером 29 января. Посетители вызвали полицию.