Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 29 января в ресторане «На дровах» на улице Кубанской набережной.

В тот вечер 43-летняя женщина и ее 41-летний муж пришли в заведение и после употребления алкогольных напитков начали выкрикивать украинские лозунги. Посетители вызвали полицию.

На место прибыли полицейские и задержали нарушителей. Супругов доставили в дежурную часть полиции. Им грозит административное наказание по статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ.

Женщину отпустили домой из отдела полиции в связи с тем, что там у нее остались несовершеннолетние дети, сообщает Telegram-канал Bigbro_krd.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в полиции выясняют подробности произошедшего.

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