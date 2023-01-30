Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Инцидент произошел вечером 29 января в ресторане «На дровах» на улице Кубанской набережной.
В тот вечер 43-летняя женщина и ее 41-летний муж пришли в заведение и после употребления алкогольных напитков начали выкрикивать украинские лозунги. Посетители вызвали полицию.
На место прибыли полицейские и задержали нарушителей. Супругов доставили в дежурную часть полиции. Им грозит административное наказание по статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ.
Женщину отпустили домой из отдела полиции в связи с тем, что там у нее остались несовершеннолетние дети, сообщает Telegram-канал Bigbro_krd.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в полиции выясняют подробности произошедшего.
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