О том, что казаки Кубанского казачьего войска продолжают выполнять боевые задачи в спецоперации с честью и мужеством, сообщил 15 января вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Казак из Славянского РКО Павел Соловьев из отряда «Кубань» (БАРС-11) в ходе штурма позиций противника уничтожил троих украинских боевиков.

«Благодаря упорному натиску нашей группы оставшиеся неонацисты бросили свои позиции и отступили. В этом же отряде со своим отцом служит и его сын Артем. Кубанские казаки продолжают освобождать населенные пункты Донбасса и изгонять оттуда украинских нацистов и националистов, а также иностранных наемников», — написал в своем Telegram-канале Александр Власов.

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