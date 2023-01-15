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Кубанский казак во время штурма уничтожил троих украинских боевиков в ходе спецоперации

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-kazak-vo-vremya-shturma-unichtozhil-troih-ukrainskih-boevikov-v-hode-spetsoperatsii-na-ukraine
Кубанский казак во время штурма уничтожил троих украинских боевиков в ходе спецоперации
Фото t.me/vlasovkuban

О том, что казаки Кубанского казачьего войска продолжают выполнять боевые задачи в спецоперации с честью и мужеством, сообщил 15 января вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Казак из Славянского РКО Павел Соловьев из отряда «Кубань» (БАРС-11) в ходе штурма позиций противника уничтожил троих украинских боевиков.

«Благодаря упорному натиску нашей группы оставшиеся неонацисты бросили свои позиции и отступили. В этом же отряде со своим отцом служит и его сын Артем. Кубанские казаки продолжают освобождать населенные пункты Донбасса и изгонять оттуда украинских нацистов и националистов, а также иностранных наемников», — написал в своем Telegram-канале Александр Власов.

Читайте также: группа кубанских казаков — операторов дронов отправилась в Донбасс для участия в спецоперации.

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