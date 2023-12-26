Киркоров, Билан, Лолита и Собчак извинились за участие в «голой» вечеринке

Вечеринка блогера Насти Ивлеевой, которая прошла 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве, вызвала широкий резонанс в соцсетях и СМИ.

Пользователи соцсетей в комментариях требовали отменить участие звезд, которые присутствовали на «голой» вечеринке, в новогодних концертах и «Голубых огоньках». В связи с этим Лолита Милявская, Дима Билан, Филипп Киркоров и Ксения Собчак приняли решение объяснить ситуацию вокруг вечеринки в своих соцсетях.

Певец Филипп Киркоров заявил, что о характере вечеринки он не знал.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятие, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми и ушел. Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее трудное, героическое время не должен артист моего масштаба так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны, я патриот только своей страны», — поделился Киркоров в соцсетях.

Артист считает, что такие «оплошности» с его стороны не должны становиться причиной ограничения его творчества в России.

Дима Билан отметил, что приглашение на выставку (которой изначально и должна была быть вечеринка) было из разряда обычных светских вечеров.

«Посещение мероприятий — это часть моей профессии, это моя работа. И приглашение на эту выставку было из разряда обычных светских вечеров. Знать заранее, что себе позволит надеть тот или иной человек, я просто не мог», — рассказал Билан в соцсетях.

Он также подчеркнул, что всеобщее негодование понимает. Но прошедшее мероприятие нельзя назвать его отражением, и отметил, что в начале декабря дал концерт для семей участников СВО.

Лолита Милявская также отметила, что артистов приглашали на «арт-выставку».

«Знаете, усталость, которая накопилась у всех за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, оторваться не хотелось? Хотелось… Я так не люблю, когда, как в детском саду, звучит: «Я вот в последний раз», «Я больше не буду». Никто не знает, что будет, кто сорвет, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться. Только людьми нужно оставаться в любом случае», — поделилась певица в соцсетях.

Ксения Собчак заявила, что публикацию с фотографиями гостей сразу посчитала неуместной — вечеринка не планировалась как публичная.

«Было много безвкусицы. В кругу знакомых — это одно, но благодаря глупым публикациям… Это дело стало публичным и общественным. И это уже совсем другое. Важно: отмена артистов, участвовавших там, как и разговоры об идеалогической диверсии, — это глупость», — написала Собчак в соцсетях.

Она также заявила, что делать из «идиотских фотографий» высказывания, превращать участников «фигни» в преступников – «пошлость на пошлости».

«Могу сказать вам за себя, друзья мои, я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь», — заключила Собчак.

На организатора вечеринки Анастасию Ивлееву подали коллективный иск на 1 млрд рублей в Хамовнический суд Москвы. Инициатором стал продюсер «Бригады» Александр Иншаков. К нему присоединились 22 человека — деятели спорта и искусств, а также обычные россияне.

По словам адвоката Владислава Атаманюка, вечеринка оскорбила миллионы граждан, поскольку выходки и внешний вид звезд противоречат культурным, семейным и традиционным ценностям. Деньги планируют направить тем, кто «действительно заслуживает внимания и поддержки и нуждается в них», сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 декабря блогер Мария Миногарова из Краснодара выложила фото с «голой» вечеринки Ивлеевой. Посетили вечеринку многие звезды шоу-бизнеса и блогеры — Лолита, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, «Глюкоза», Дима Билан, Алена Водонаева, модель и блогер Мария Миногарова, ведущая «ДОМа-2» Ольга Орлова и даже Ксения Собчак.

Позже Ивлеева извинилась за скандал с «голой» вечеринкой — она объяснила, что мероприятие было посвящено не вышедшим фотосъемкам, сделанным для журнала Playboy, ушедшего в 2022 году из России. Она добавила, что презентация проекта была закрытым мероприятием для звезд шоу-бизнеса и блогеров. Также блогер призналась, что отправит выручку с продажи билетов на благотворительность.