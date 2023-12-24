Блогер Ивлеева извинилась за скандал с «голой» вечеринкой

Блогер Анастасия Ивлеева в своих соцсетях опубликовала видео с извинениями за скандал, который возник вокруг ее вечеринки в клубе «Мутабор» в Москве.

Девушка объяснила, что вечеринка была посвящена не вышедшим фотосъемкам, сделанных для журнала Playboy, ушедшего в 2022 году из России. Она добавила, что презентация проекта была закрытым мероприятием для звезд шоу-бизнеса и блогеров.

Дресс-код был «почти голый», всем приглашенным прислали референсы, но они сами интерпретировали их под себя, отметила блогер. Кроме того, она оценила поступок рэпера Vasio, который пришел на вечеринку в одном носке. По словам Ивлеевой, артист немного «перегнул палку на пути к хайпу».

«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести не был заложен в программу мероприятия. Я приношу за это извинения перед всем обществом и своими гостями», — отметила Ивлеева.

Блогер призналась, что отправит выручку с продажи билетов на благотворительность. По ее словам, это «единственный вариант развития событий в подобном ключе».

«Я полностью осознаю свою ответственность за произошедшее и все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации. Я живу, работаю и строю бизнес в России и имею право на создание и реализацию творчества. И да, порой несу риски если что-то пойдет не так, и я не буду понята зрителем. Но я точно уверена, в том, что, создавая какой-либо контент, я не хочу никого оскорбить», — заключила Ивлеева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 декабря блогер Мария Миногарова из Краснодара выложила фото с «голой» вечеринки Ивлеевой. Посетили вечеринку многие звезды шоу-бизнеса и блогеры — Лолита, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, «Глюкоза», Дима Билан, Алена Водонаева, модель и блогер Мария Миногарова, ведущая «ДОМа-2» Ольга Орлова и даже Ксения Собчак.