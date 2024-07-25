На 7 лет посадили водителя, устроившего пьяное ДТП с погибшим в Кореновске

Смертельная авария произошла 6 ноября 2023 года на улице Фрунзе в Кореновске.

Следствие и суд установили, что водитель вел машину под воздействием алкоголя и прегабалина. Мужчина проехал на красный свет, спровоцировав ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал.

Мужчина признал вину в ДТП частично, так как настаивал на неисправности автомобиля. Суд к доводам обвиняемого отнесся критически, поскольку их опровергли результаты проведенной экспертизы.

Подсудимого признали виновным и приговорили к 7 годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25-летний водитель Ford Focus проехал на запрещающий сигнал светофора и не пропустил ВАЗ-2115, за рулем которого был 42-летний водитель. После столкновения с иномаркой ВАЗ столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте, его 19-летний пассажир получил тяжелые травмы.

В отношении виновника ДТП в полиции возбудили уголовное дело, его заключили под стражу. В феврале дело передали в суд.