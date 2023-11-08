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Пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП на перекрестке в Кореновске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-voditel-inomarki-ustroil-smertelnoe-dtp-na-perekrestke-v-korenovske
Пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП на перекрестке в Кореновске
Фото t.me/korenovsk_today

Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла 6 ноября около 19:27 на регулируемом перекрестке улиц Фрунзе и Чкалова в Кореновске.

По предварительным данным, пьяный 25-летний водитель Ford Focus проехал на запрещающий сигнал светофора и не пропустил при этом ВАЗ-2115, за рулем которого был 42-летний водитель. После столкновения с иномаркой ВАЗ столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте, его 19-летний пассажир получил тяжелые травмы.

По факту аварии в ОМВД России по Кореновскому району 7 ноября в отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело о нарушении пьяным водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас рассматривается вопрос избрания в отношении виновника ДТП меры пресечения.

Расследование продолжается, его ход прокуратура Кореновского района взяла под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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