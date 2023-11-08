Пьяный житель Кубани за рулем фуры устроил ДТП и скрылся на Ставрополье

Авария произошла 7 ноября около 16:00 на 237-м километре трассы «Кавказ» около Невинномысска.

По предварительным данным, водитель фуры Sitrak не выдержал безопасную дистанцию и столкнувшимся с движущимся впереди автомобилем Daewoo Nexia. После ДТП водитель грузовика уехал, не оказав помощи пострадавшей.

В результате ДТП 62-летняя пассажирка легковушки получила травму шеи и была госпитализирована.

Водителя грузовика нашли в 6 км от места происшествия, на машине имелись характерные технические повреждения передней части. Виновником ДТП оказался 45-летний житель Краснодарского края. От прохождения освидетельствования отказался.

За управление грузовиком в состоянии опьянения и оставление места ДТП в отношении мужчины составили два административных протокола. Ему грозит лишения прав или административный арест, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю в Telegram.

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