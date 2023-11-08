КамАЗ со свеклой столкнулся с двумя грузовиками на границе Кубани и Ставрополья

Авария с участием трех грузовиков произошла ночью 8 ноября на границе Успенского района Краснодарского края и Ставрополья.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что после ДТП КамАЗ съехал с дороги в кювет. Его прицеп перевернулся в поле. У второго участника аварии — грузовика разбита кабина. После ДТП по трассе рассыпалась свекла, которую перевозил один из грузовиков.

В УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что авария произошла на территории соседнего региона. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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