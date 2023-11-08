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КамАЗ со свеклой столкнулся с двумя грузовиками на границе Кубани и Ставрополья

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kamaz-so-svekloj-stolknulsya-s-dvumya-gruzovikami-na-granitse-kubani-i-stavropolya
КамАЗ со свеклой столкнулся с двумя грузовиками на границе Кубани и Ставрополья
Фото t.me/armavir

Авария с участием трех грузовиков произошла ночью 8 ноября на границе Успенского района Краснодарского края и Ставрополья.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что после ДТП КамАЗ съехал с дороги в кювет. Его прицеп перевернулся в поле. У второго участника аварии — грузовика разбита кабина. После ДТП по трассе рассыпалась свекла, которую перевозил один из грузовиков.

В УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что авария произошла на территории соседнего региона. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте также: в полиции сообщили подробности ДТП со «скорой» в Краснодаре.

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