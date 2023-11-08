КамАЗ со свеклой столкнулся с двумя грузовиками на границе Кубани и Ставрополья
Происшествия
08.11.2023 10:02
Авария с участием трех грузовиков произошла ночью 8 ноября на границе Успенского района Краснодарского края и Ставрополья.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что после ДТП КамАЗ съехал с дороги в кювет. Его прицеп перевернулся в поле. У второго участника аварии — грузовика разбита кабина. После ДТП по трассе рассыпалась свекла, которую перевозил один из грузовиков.
В УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что авария произошла на территории соседнего региона. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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