В полиции сообщили подробности ДТП со «скорой» в Краснодаре

Авария произошла 7 ноября на пересечении улиц 40-летия Победы и 1 Мая.

По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом по встречной полосе дороги по улице 40-летия Победы со стороны улицы Российской в сторону улицы Восточно-Кругликовской и на пересечении с улицей 1 Мая столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого была 31-летняя девушка.

«Иномарка ехала разрешающий сигнал светофора, однако в нарушение требований дорожного знака не осуществила поворот направо и продолжила движение по улице 1 Мая. От удара оба автомобиля изменили траекторию движения, при этом спецтранспорт выехал на тротуар, допустил наезд на женщину-пешехода и здание. Женщину доставили в медучреждение для обследования. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале, медики ехали на срочный вызов к маленькому пациенту, машина «скорой» ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Глава кубанского минздрава уточнил, что в аварии пострадали 2 человека, им оказана вся необходимая помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее очевидцы сообщили о том, что автомобиль скорой помощи ехал со стороны улицы Российской и на пересечении с улицей 1 Мая столкнулась с иномаркой, которая пересекала улицу 40-летия Победы и не уступила дорогу фельдшерам, ехавшим с проблесковыми маячками и сиреной. В результате столкновения обе машины вылетели на тротуар. Автомобиль скорой помощи врезался в здание.