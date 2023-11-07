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Машина скорой помощи попала в ДТП на перекрестке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashina-skoroj-pomoshhi-popala-v-dtp-na-perekrestke-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фото «Кубань 24»

Авария произошла 7 ноября около 10:00 на пересечении улиц 40-летия Победы и 1 Мая.

По словам очевидцев, автомобиль скорой помощи ехал со стороны улицы Российской и на пересечении с улицей 1 Мая столкнулась с иномаркой, которая, по словам очевидцев, пересекала улицу 40-летия Победы и не уступила дорогу фельдшерам, ехавшим с проблесковыми маячками и сиреной.

В результате столкновения обе машины вылетели на тротуар. Автомобиль скорой помощи врезался в здание. По предварительным данным, есть пострадавший. На место аварии прибыли полицейские, медики и сотрудники службы спасания.

Информация о ДТП уточняется, официального комментария из ГИБДД пока не поступало.

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