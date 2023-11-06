Водитель рейсового автобуса погиб при столкновении с КамАЗом на Кубани
Происшествия
06.11.2023 17:46
Авария произошла вечером 6 ноября на федеральной трассе в Успенском районе.
По предварительным данным, водитель автобуса Setra столкнулся с автомобилем LADA, после чего врезался в КамАЗ с прицепом.
В результате аварии погиб 62-летний водитель автобуса. Водитель и пассажир легковушки пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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