Водитель рейсового автобуса погиб при столкновении с КамАЗом на Кубани

Авария произошла вечером 6 ноября на федеральной трассе в Успенском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса Setra столкнулся с автомобилем LADA, после чего врезался в КамАЗ с прицепом.

В результате аварии погиб 62-летний водитель автобуса. Водитель и пассажир легковушки пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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