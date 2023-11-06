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Водитель рейсового автобуса погиб при столкновении с КамАЗом на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-rejsovogo-avtobusa-pogib-pri-stolknovenii-s-kamazom-na-kubani
Водитель рейсового автобуса погиб при столкновении с КамАЗом на Кубани
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла вечером 6 ноября на федеральной трассе в Успенском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса Setra столкнулся с автомобилем LADA, после чего врезался в КамАЗ с прицепом.

В результате аварии погиб 62-летний водитель автобуса. Водитель и пассажир легковушки пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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