Автобус улетел в кювет в результате массового ДТП в Сочи

Авария произошла днем 6 ноября на трассе «Джубга — Сочи».

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, врезался в автобус, после чего продолжил движение, столкнулся с автомобилем Ford и влетел в бетонное ограждение.

В результате аварии пострадали пассажир иномарки и 16-летняя пассажирка автобуса. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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