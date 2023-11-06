Водитель легковушки устроил массовое ДТП с 4 пострадавшими в Краснодаре

Авария произошла вечером 5 ноября на улице Мачуги краевого центра.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля KIA ехал со стороны улицы Благоева в сторону Автолюбителей. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль BMW, ехавший по той же полосе в попутном направлении.

После столкновения виновник аварии изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и там лоб в лоб врезался в автомобиль Hyundai под управлением 32-летнего водителя. Последний от столкновения опрокинулся и влетел в припаркованный «ВАЗ».

В результате ДТП пострадали 32-летний водитель и пассажиры KIA 40, 37 и 50 лет. Им назначено стационарное лечение. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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