Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Подросток на кроссовере вылетел с дороги и опрокинулся на крышу на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-na-krossovere-vyletel-s-dorogi-i-oprokinulsya-na-kryshu-na-kubani
Подросток на кроссовере вылетел с дороги и опрокинулся на крышу на Кубани
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Дорожное происшествие случилось в ночь на 4 ноября в Новопокровском районе на автодороге Кубанский — Калниболотская — Первомайский.

По предварительной информации, несовершеннолетний местный житель ехал ночью по дороге на автомобиле Cherry Tiggo. Он не справился с управлением, выехал на обочину, вылетел с дороги и опрокинулся на крышу.

В результате ДТП водитель-подросток получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяный водитель устроил ДТП, пытаясь скрыться от полицейских в Анапе. Сотрудники ДПС на подъезде к Анапе заметили автомобиль BMW и попытались его остановить. Водитель на требование сотрудников полиции не отреагировал, а наоборот увеличил скорость и попытался скрыться.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях