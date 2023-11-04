Подросток на кроссовере вылетел с дороги и опрокинулся на крышу на Кубани

Дорожное происшествие случилось в ночь на 4 ноября в Новопокровском районе на автодороге Кубанский — Калниболотская — Первомайский.

По предварительной информации, несовершеннолетний местный житель ехал ночью по дороге на автомобиле Cherry Tiggo. Он не справился с управлением, выехал на обочину, вылетел с дороги и опрокинулся на крышу.

В результате ДТП водитель-подросток получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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