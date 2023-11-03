Пьяный водитель устроил ДТП, пытаясь скрыться от полицейских в Анапе

Сотрудники ДПС на подъезде к Анапе заметили автомобиль BMW и попытались его остановить.

Водитель на требование сотрудников полиции не отреагировал, а наоборот увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня. В результате преследования водитель устроил ДТП и был задержан. При задержании он оказал сопротивление полицейским. Выяснилось, что 37-летний водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составили административные протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, управление автомобилем с нарушением правил установки номеров и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Собранные материалы направили в суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

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