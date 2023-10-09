Пьяные жители Чечни устроили ДТП, пытаясь скрыться от полиции на Кубани

Инцидент произошел 6 октября на стационарном посту ДПС в Успенском районе.

Полицейские заметили, что водитель автомобиля Toyota Camry ведет себя не естественно: опасно маневрирует с включенными проблесковыми маячками в бампере и радиаторе. Его попытались остановить, но водитель иномарки предпочел скрыться от правоохранителей. Он не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль.

После этого 22-летнего водителя и 36-летнего пассажира задержали. Они оба жители Чечни. Мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. Проходить медосвидетельствование они отказались. При личном досмотре у них нашли свертки с 15 гр белого вещества, которое отправили на экспертизу.

Задержанных жителей Чечни отправили в изолятор. На них составили административные протоколы. Материалы проверки передали в следственные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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