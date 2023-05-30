Сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным подростком на ВАЗе в Усть-Лабинске

Автомобиль ВАЗ-21053, который ехал на высокой скорости, инспекторы ДПС заметили во время патрулирования. На требование об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться.

Полицейские начали погоню, они неоднократно подавали сигналы, чтобы водитель остановился, но он продолжал их игнорировать.

После погони нарушителя задержали. Им оказался нетрезвый молодой человек 2005 года рождения без водительских прав. Проходить медосвидетельствование в присутствии родителей он отказался.

В отношении подростка собраны материалы об административном правонарушении за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и отказ от медосвидетельствования. Их направили на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер в отношении несовершеннолетнего. Автомобиль поместили на спецстоянку, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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