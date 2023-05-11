Водитель BMW без прав протаранил 4 машины и врезался в столб, уходя от погони в Сочи

Сотрудники ДПС 10 мая в ходе патрулирования в микрорайоне Макаренко пытались остановить автомобиль BMW. Водитель иномарки проигнорировал их требования и попытался скрыться.

Полицейские начали погоню. Пытаясь оторваться от машины ДПС, водитель иномарки протаранил четыре автомобиля, после чего съехал с дороги и врезался в столб.

Установили, что машиной управлял 44-летний мужчина, у него не было прав. В отношении нарушителя составили протоколы, материалы направили в суд, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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