Водитель BMW без прав протаранил 4 машины и врезался в столб, уходя от погони в Сочи
Происшествия
11.05.2023 15:51
Сотрудники ДПС 10 мая в ходе патрулирования в микрорайоне Макаренко пытались остановить автомобиль BMW. Водитель иномарки проигнорировал их требования и попытался скрыться.
Полицейские начали погоню. Пытаясь оторваться от машины ДПС, водитель иномарки протаранил четыре автомобиля, после чего съехал с дороги и врезался в столб.
Установили, что машиной управлял 44-летний мужчина, у него не было прав. В отношении нарушителя составили протоколы, материалы направили в суд, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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